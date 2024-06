Résultat des européennes à Saint-Rémy : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Sur qui vont se diriger les électeurs de droite à Saint-Rémy ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection européenne, localement, comme au niveau national. Les sondeurs dessinent une liste Jordan Bardella à 30% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que sa marque des européennes 2019. Selon un calcul simpliste, cette tendance devrait l'amener à 30% à Saint-Rémy, soit dix points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on note que le RN n'a pour l'instant pris ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait tempérer les analyses les plus simplistes.

15:02 - Les inscrits de Saint-Rémy plutôt pour Macron il y a deux ans Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 21,69% contre 39,3% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 33,49% contre 66,51%. Le RN ratait aussi la première marche à Saint-Rémy par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,98% au premier tour, contre 28,07% pour le binôme LREM. Il ne fera pas mieux au second tour, laissant encore le binôme LREM finir gagnant.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Saint-Rémy Regarder en arrière apparait aussi comme évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau l'avait emporté à Saint-Rémy lors des européennes il y a cinq ans, avec 25,87%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 20,4% des suffrages.

11:45 - Analyse socio-économique de Saint-Rémy : perspectives électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Rémy mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles de peser sur le résultat des élections européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 35% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 5,9%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (77,5%) met en avant l'importance des enjeux liés au logement et à l'urbanisation. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (92,89%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 434 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (15,0%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,73%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Saint-Rémy mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,05% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Taux de participation aux élections européennes à Saint-Rémy : ce qu'il faut savoir Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Lors des dernières élections européennes, 429 personnes aptes à voter à Saint-Rémy avaient participé à l'élection (soit 56,52%). La participation était de 45,42% il y a 10 ans. Ce scrutin européen verra-t-il une augmentation de la participation des citoyens français comme en 2019 où un rebond avait été enregistré ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Les élections européennes à Saint-Rémy sont lancées L'un des facteurs clés du scrutin européen sera sans nul doute le niveau de participation à Saint-Rémy. Le conflit militaire entre Israël et la Palestine serait de nature à avoir un impact sur les choix que feront les électeurs de Saint-Rémy. Pour le premier tour de la présidentielle, 84,51% des électeurs habilités dans la ville avaient participé au vote. Le taux de participation était de 83,07% au deuxième tour, c'est-à-dire 692 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.