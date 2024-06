Résultat des européennes à Bennwihr : l'élection 2024 en direct

11:45 - Bennwihr : quand les données démographiques façonnent les urnes

Quel portrait faire de Bennwihr, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 354 habitants répartis dans 660 logements, ce bourg présente une densité de 196 hab par km². Ses 152 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 432 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le bourg, 17,63 % des résidents sont des enfants, et 26,51 % ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 37,84% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 46,06% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 203,08 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. Bennwihr manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en transition.