Résultat des européennes à Ostheim : l'élection 2024 en direct

18:26 - Le Rassemblement national en chiffres à Ostheim avant les européennes Les sondages d'intentions de vote dessinent une liste RN à environ 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que son score des dernières européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique doit l'amener à 41% à Ostheim, soit dix points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais Ostheim n'est pas la France et on note que le RN n'a enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant le scrutin L'élection du président de la République est sans doute la référence pour apréhender au mieux la tendance locale. Marine Le Pen s'est illustrée à Ostheim au cours de l'élection présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 34,97% des électeurs dès le 1er tour. Au deuxième tour deux semaines plus tard, c'est également elle qui passait devant à Ostheim avec 52,26%, devant Emmanuel Macron à 47,74%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 23,09% des votes sur place, contre 26,61% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (51,95%).

12:45 - À Ostheim, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes 2019 Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? 31,92% des voix s'étaient portées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 19,03% et Yannick Jadot à 12,26%. Le mouvement nationaliste avait séduit ainsi 203 habitants d'Ostheim passés par les urnes.

11:45 - Analyse socio-économique d'Ostheim : perspectives électorales Les données démographiques et socio-économiques d'Ostheim révèlent des tendances évidentes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des élections européennes. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la ville, 35% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,63% ont plus de 75 ans. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (82,34%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 523 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,60%) et le nombre de résidences HLM (10,17% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Ostheim mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,25% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Ostheim Au cours des dernières années, les 1 681 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le taux de participation atteignait 52,84% dans la commune d'Ostheim. La participation était de 44,67% il y a dix ans. Choisir les futurs députés européens n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Sur l'ensemble du territoire, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Ostheim, 71,78% des habitants avaient voté.

09:30 - Les européennes sont lancées à Ostheim : scrutin en cours L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement l'ampleur de la participation à Ostheim. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 59,74% au premier tour. Au second tour, 63,13% des citoyens ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 20,14% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 21,07% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c'était presque un record.