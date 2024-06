Résultat des européennes à Bérat : l'élection 2024 en direct

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Bérat

La composition démographique et socio-économique de Bérat définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 38% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,17%. Le taux de familles détenant au moins une voiture (88,65%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 1 118 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,37%) met en évidence des impératifs de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,49%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Bérat mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,61% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.