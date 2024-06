Résultat des européennes à Longages : l'élection 2024 en direct

11:45 - Les données démographiques de Longages révèlent les tendances électorales

À Longages, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections européennes. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 37% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 19,27% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (85,33%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 1 166 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,89%) révèle des impératifs de soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,99%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Longages mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,43% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.