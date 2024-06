Résultat des européennes à Bernos-Beaulac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Bernos-Beaulac fait envie à gauche Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très incertain le vote de gauche aujourd'hui. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 22,35% des voix dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 9,67% à Bernos-Beaulac, contre 18,93% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quel résultat à Bernos-Beaulac pour le RN de Jordan Bardella ? Si en France entière, les sondages prédisent une évolution moyenne du Rassemblement national à environ 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui propulserait Bardella tout proche des 40% dans la commune), on note pourtant que le mouvement n'a gagné que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Avantage Rassemblement à Bernos-Beaulac ? Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient abouti à un bon score pour le Rassemblement national à Bernos-Beaulac. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la cité avec 29,41% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme LFI-PS-PC-EELV sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,66% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,63% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,51%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 53,98%, devant Emmanuel Macron à 46,02%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des dernières élections européennes à Bernos-Beaulac Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste Jordan Bardella qui avait dominé les européennes à l'époque à Bernos-Beaulac, avec 31,28% des votes exprimés, soit 152 voix dans la ville, devant celle de Nathalie Loiseau avec 18,93% suivie par la liste Manon Aubry avec 11,52%.

11:45 - Bernos-Beaulac et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Dans la commune de Bernos-Beaulac, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 26% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 13,27%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (71,7%) souligne le poids des questions liées à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (82,91%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 526 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,38%) révèle des impératifs de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,14%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Bernos-Beaulac mettent en avant une diversité de qualifications, avec 36,34% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes à Bernos-Beaulac L'étude des résultats des derniers scrutins européens permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, 40,9% des inscrits sur les listes électorales de Bernos-Beaulac avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 50,51% lors du scrutin européen de 2014. Assisterons-nous à une progression de l'abstention des citoyens français aux élections européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Bernos-Beaulac L'un des facteurs décisifs du scrutin européen sera à n'en pas douter le niveau de participation à Bernos-Beaulac. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 21,75% des électeurs inscrits dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 18,4% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 43,56% au premier tour. Au second tour, 47,96% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Bernos-Beaulac ? Les jeunes générations montrent couramment une indifférence pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ?