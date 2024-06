Résultat des européennes à Bertrichamps : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Qui vont élire les électeurs de la gauche à Bertrichamps ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche ce dimanche. Au cours du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 13,37% des bulletins dans la commune. Une performance à affiner avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 3,6% à Bertrichamps, contre 13,43% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Bertrichamps On remarque que Bertrichamps fait partie des quelques communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 47,24% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 47,62% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les électeurs de Bertrichamps penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Bertrichamps. Le parti s'était placé en tête dans la ville avec 44,92% au 1er round. Il l'emportait ensuite avec 59,12% au second (Bertrichamps n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 47,62% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,28% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,29%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 67,76%, devant Emmanuel Macron à 32,24%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des dernières élections européennes à Bertrichamps Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. 47,24% des votes s'étaient tournés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 13,43% et Yannick Jadot à 10,07%. Le mouvement nationaliste réunissait ainsi pas moins de 197 votants de Bertrichamps.

11:45 - Les données démographiques de Bertrichamps révèlent les tendances électorales Devant le bureau de vote de Bertrichamps, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Dotée de 543 logements pour 1 076 habitants, la densité de la commune est de 55 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 63 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 636 foyers fiscaux. Dans le village, 29 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 32,69 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 42,68% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, 33,81% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1437,15 €, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Bertrichamps, les problématiques locales, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Bertrichamps : la mobilisation des habitants aux élections européennes Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des précédentes consultations politiques. Pendant les européennes de 2019, le pourcentage d'abstention s'élevait à 50,34% dans la commune de Bertrichamps. Le taux d'abstention était de 57,78% en 2014. Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Sur l'ensemble du territoire, le pic d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Bertrichamps, 75,17% des électeurs n'avaient pas voté.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Bertrichamps : la participation en question La participation sera à n'en pas douter l'une des clés des élections européennes 2024 à Bertrichamps. Les études indiquent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ? A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 23,87% au sein de la commune, contre un taux d'abstention de 24,32% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 56,17% au premier tour. Au second tour, 59,23% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Bertrichamps ?