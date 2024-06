Le résultat des européennes au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Les enquêtes d'opinion imaginent une liste Jordan Bardella à 30% des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat de 2019. Logiquement, cette dynamique devrait l'amener à 45% à Raon-l'Étape, soit 10 points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais Raon-l'Étape n'est pas la France et on remarque que le RN n'a en fait pris ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait relativiser les projections les plus expéditives.

15:02 - Avantage Rassemblement à Raon-l'Étape ?

Le résultat de l'expérience la plus récente dans les urnes apparait comme un précédent précieux au moment de l'élection en cours. Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné un très gros score pour le RN à Raon-l'Étape. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la commune avec 32,42% au 1er round et surtout 50,98% au deuxième. Le RN reléguait derrière lui les impétrants étiquetés Ensemble ! (Majorité présidentielle) (30,27%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 17,94% au premier tour et encore Ensemble ! (49,02%) au second sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,62% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,57% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,94%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 59,38%, devant Emmanuel Macron à 40,63%.