En direct

19:27 - Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? En plus du score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais Glucksmann avait glané 4,62% à Bessines, contre 35,35% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà éclaté. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Bessines, le binôme Nupes avait en effet obtenu 29,85% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - La liste RN favorite pour les européennes à Bessines ? Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Bessines. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points par rapport à la présidentielle. De quoi l'amener à près de 20% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les électeurs de Bessines plutôt favorables à Macron à la présidentielle Bessines avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 15,18%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, crédité de 42,95% des suffrages. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 25,53% contre 74,47%. Le RN ne convainquait pas plus à Bessines quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 11,97% au premier tour, contre 39,75% pour le binôme LREM. Au deuxième tour, c'est encore un binôme LREM qui va glaner le plus de voix, avec 58,11% sur la seule circonscription recouvrant Bessines.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en première position lors des européennes Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? À Bessines, les dernières européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 35,35% des voix. La gagnante devançait la liste de Yannick Jadot avec 19,48%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 14,57%.

11:45 - Bessines aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment la population de Bessines peut-elle affecter le résultat des européennes ? Avec 30% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 4,75%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Le taux élevé de cadres, atteignant 27,23%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (7,0%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,33%) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Bessines mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,21% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Bessines : la mobilisation des habitants aux élections européennes Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures. Au cours des précédentes élections, les 1 884 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, 734 électeurs de Bessines (Deux-Sèvres) avaient pris part au scrutin (soit 52,28%). Le taux de participation était de 43,3% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Bessines ? Le niveau de participation constituera un facteur clé de ces élections européennes 2024 à Bessines. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,23% au premier tour. Au deuxième tour, 49,5% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Bessines cette année ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 18,23% au sein de la commune, contre un taux d'abstention de 20,8% au second tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.