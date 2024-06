En direct

19:06 - Un match Renaissance-Parti socialiste aussi à Niort pour ces élections européennes ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on attend le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Niort, le binôme Nupes avait en effet obtenu 32,63% des votes dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 9,68% à Niort, contre 26,28% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : les 26,28% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 35,07% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 32,22% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel score pour la liste RN à Niort ? Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera très commenté pour ces élections des députés européens, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Si on associe le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Niort. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. Assez pour prédire 22% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Niort plutôt favorables à Macron en 2022 Marine Le Pen n'avait pas été servie dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, échouant à 13,61% contre 35,07% pour Emmanuel Macron et 25,74% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle échouait aussi au second tour avec 25,51% contre 74,49%. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 8,88%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV cumuleront 32,63% des voix. Niort optera d'ailleurs pour un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au second tour, finalement vainqueur localement avec 50,15%.

12:45 - À Niort, Nathalie Loiseau en première position lors des élections européennes 2019 Regarder en arrière peut aussi sembler avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Niort lors des précédentes élections des eurodéputés, avec 26,28% des bulletins. La liste surclassait celle de Yannick Jadot avec 18,34% dans la localité. Jordan Bardella terminait troisième, avec 12,85%.

11:45 - Analyse socio-économique de Niort : perspectives électorales Au cœur de la campagne électorale européenne, Niort se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 59 309 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 4 145 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (28,9 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Niort incarne une communauté diversifiée, avec ses 4 000 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 008 € par an, la commune vise un avenir prospère. Niort manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Niort : retour sur la participation aux dernières européennes Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette ville ? Lors des élections européennes de 2019, parmi les 19 958 inscrits sur les listes électorales à Niort, 50,83% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 40,77% en 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une progression de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : la participation aux européennes atteignait 50,12%.

09:30 - Abstention à Niort : quelles perspectives pour les élections européennes ? L'une des grandes inconnues du scrutin européen sera immanquablement l'étendue de l'abstention à Niort. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des foyers français, cumulée avec les craintes dues à la situation géopolitique actuelle sont capables de renforcer l'engagement civique des électeurs de Niort . En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 75,18% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 72,09% au deuxième tour, c'est-à-dire 28 324 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.