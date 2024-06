Résultat des européennes à Bétheniville : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Sur quel candidat vont converger les orphelins de la Nupes à Bétheniville ? Outre le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se rappelle que Le candidat de gauche avait obtenu 1,85% à Bétheniville, contre 13,66% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Bétheniville, le binôme Nupes avait en effet réuni 13,51% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les enquêtes d'opinion de Bardella observés à Bétheniville Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera déterminant pour ces européennes, à l'échelle locale. Alors que les sondages annoncent dix points gagnés par le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Bétheniville semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote locaux. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les électeurs de Bétheniville plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient offert un puissant démarrage pour le RN à Bétheniville. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la commune avec 47,30% au premier round et surtout 65,37% au deuxième sur l'unique circonscription du lieu. Il a même obtenu un meilleur chiffre aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt. Celle-ci avait rassemblé 46,84% au 1er tour et 65,01% au 2e dans la ville.

12:45 - En 2019, une tendance déjà tranchante Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut aussi sembler indispensable au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait fini première des élections du Parlement européen à l'époque. Le mouvement enregistrait 48,84% des votes, contre Nathalie Loiseau à 13,66% et Yannick Jadot à 7,41%.

11:45 - Bétheniville aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel impact aura la population de Bétheniville sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 72 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,84%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (89,09%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 370 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (10,99%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,02%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Bétheniville mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 27,46% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - À Bétheniville, quelle participation aux précédentes élections européennes ? La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type d'élection. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures. L'observation des élections précédentes permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. A l'occasion des dernières élections européennes, 454 inscrits sur les listes électorales de Bétheniville s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 56,19%). Le taux de participation était de 39,49% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Bétheniville : les européennes débutent À Bétheniville, l'une des clés du scrutin européen 2024 sera immanquablement la participation. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 41,16% au premier tour. Au deuxième tour, 39,49% des électeurs se sont déplacés. Quelle sera la participation à Bétheniville pour les européennes ? Lors du premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 76,69% dans la localité, contre une participation de 79,78% au deuxième tour, soit 722 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.