En direct

19:09 - Les votes de la coalition de gauche scrutés Outre le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 29,33% à Betton, contre 10,92% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. La réserve de voix semble conséquente. Lors du premier tour des législatives à Betton, le binôme Nupes avait en effet glané 41,65% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella à Betton ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Si au niveau national, les enquêtes d'opinion annoncent une progression moyenne du Rassemblement national à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 18% dans la commune), on note pourtant que celui-ci n'a grappillé que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Avantage Rassemblement à Betton ? Chez les habitants de Betton, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec un timide 9,83%, la représentante de l'extrême droite était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 37,62% et 24,03% des votes. C'est finalement son rival qui finira victorieux à 80,92% contre 19,08% pour Le Pen au second round dans la localité. Au premier tour des législatives, Betton, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé LFI-PS-PC-EELV l'emporter avec 41,65%, alors que le RN sera derrière à 7,1%. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme La République en Marche vainqueur localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Betton Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Grand favori des sondages, Jordan Bardella était battu aux européennes à l'époque dans la commune. Le chef de file du RN se classait loin derrière, avec 8,51%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 29,33% et Yannick Jadot avec 23,01%.

11:45 - Élections européennes à Betton : un éclairage démographique Au cœur de la campagne électorale européenne, Betton se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 28,8% de cadres pour 12 695 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Avec 714 entreprises, Betton est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (11,33 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Avec 363 résidents étrangers, Betton se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,07%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 36 315 euros par an. Betton incarne la vitalité et les valeurs d'une Europe en transition.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes à Betton Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des consultations politiques antérieures. Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, 39,85% des électeurs de Betton (Ille-et-Vilaine) avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 52,31% en 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type d'élection. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12h et déjà 43% à 17h.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Betton L'une des clés de ce scrutin européen sera indiscutablement la participation à Betton. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 9 479 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 18,3% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 18,9% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses conséquences sur les tarifs du quotidien sont susceptibles de ramener les habitants de Betton (35830) vers les urnes.