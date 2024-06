En direct

19:09 - À Saint-Grégoire, quels pourraient être les reports des voix Nupes ? L'autre source de doute qui enveloppe ces européennes sera celle du vote de gauche après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives à Saint-Grégoire, le binôme Nupes avait en effet obtenu 27,13% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était arrogé 8,07% à Saint-Grégoire, contre 40,24% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : 40,24% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 45,5% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 53,56% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat aux européennes de Saint-Grégoire pour les candidats de Bardella ? Les instituts de sondage annoncent un Jordan Bardella entre 30 et 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que sa marque des précédentes européennes. Selon une simple addition, cette tendance doit le pousser à 17% à Saint-Grégoire, soit dix points de plus également que ses 7,34% dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le RN n'a grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:02 - Avantage Rassemblement à Saint-Grégoire ? Avec 8,29%, c'est un trop petit résultat qu'avait fait Marine Le Pen à Saint-Grégoire au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La candidate était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 45,5% et 16,71% des bulletins exprimés. C'est finalement Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 83,43% contre 16,57% pour Le Pen au second tour dans la localité. Avec 6,82%, le RN sera distancé ensuite par les 53,56% du binôme LREM au premier tour des législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Saint-Grégoire se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au second tour, finalement vainqueur localement avec 67,56%.

12:45 - En 2019, une élection très tranchée Le résultat de ce 9 juin va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saint-Grégoire lors des précédentes élections pour le Parlement européen, avec 40,24% des bulletins. La liste doublait celle de Yannick Jadot avec 18,76% dans la ville. François-Xavier Bellamy terminait troisième, avec 10,26%.

11:45 - Saint-Grégoire : quand les données démographiques façonnent les urnes En pleine campagne électorale européenne, Saint-Grégoire est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 37,44% de cadres supérieurs pour 9 837 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. L'existence de 1 757 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 18,47 % des résidents sont des enfants, et 7,12 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 241 résidents étrangers, représentant 2,44% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,94%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3362,38 € par mois. Saint-Grégoire incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Saint-Grégoire ? Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures. L'observation des résultats des scrutins européens passés est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette agglomération. A l'occasion des dernières élections européennes, 4 745 personnes en âge de voter à Saint-Grégoire s'étaient rendues aux urnes (soit 62,06%). La participation était de 51,8% en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Saint-Grégoire pour les élections européennes À Saint-Grégoire, l'un des facteurs essentiels de ces européennes 2024 sera immanquablement le niveau de participation. L'inflation et ses répercussions sur la vie des foyers français sont par exemple susceptibles d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les électeurs de Saint-Grégoire (35760). A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 82,01% au sein de la ville, à comparer avec un taux de participation de 82,75% au second tour, soit 6 519 personnes. En comparaison, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 60,58% au premier tour. Au second tour, 62,41% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Saint-Grégoire ?