19:29 - Quel résultat pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces européennes ? En plus du résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais Le candidat de gauche avait glané 6,86% à Beure, contre 15,69% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Beure, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 35,54% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (26,73% pour Jean-Luc Mélenchon, 6% pour Yannick Jadot, 2,87% pour Fabien Roussel et 1,96% pour Anne Hidalgo).

17:08 - À Beure, un Rassemblement national favori ? La fraction d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera la clé du scrutin pour cette élection des députés européens à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Les intentions de vote annoncent une liste Bardella à environ un tiers des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat de 2019. Selon une simple addition, cette tendance doit le pousser à 33% à Beure, soit 10 points de plus également que ses 23,92% à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a en fait gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait tempérer les projections les plus expéditives.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Beure Beure avait préféré Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24,51%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 26,73% des suffrages. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 45,83% contre 54,17%. Le RN ratait aussi la première marche à Beure quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 25,1% au premier tour, contre 35,54% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Il ne fera pas mieux au second tour, voyant encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut encore sembler logique au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur le détail, 122 habitants de Beure passés par les urnes s'étaient tournés vers le Rassemblement national à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella glanait 23,92% des suffrages face à Yannick Jadot à 17,25% et Nathalie Loiseau à 15,69%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Beure Quelle influence la population de Beure exerce-t-elle sur les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 33% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,24%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (63,78%) souligne l'importance des problématiques relatives au logement et à l'urbanisme. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (26,21%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 517 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (13,18%) et le nombre de résidences HLM (0,16% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Le pourcentage d'étudiants, de 7,28% à Beure, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Perspectives de l'abstention aux dernières européennes à Beure Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des scrutins européens passés. En 2019, au moment des européennes, sur les 530 personnes en âge de voter à Beure, 49,91% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 56,33% lors des européennes de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2019, le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 49,9%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Beure À Beure, le taux d'abstention sera incontestablement un critère important de ce scrutin européen. La guerre entre la Russie et l'Ukraine serait en mesure de modifier la stratégie de vote des citoyens de Beure. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 29,69% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 34,26% au deuxième tour. En comparaison, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.