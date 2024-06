En direct

19:28 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Beurlay scrutés à gauche En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, s'était élevé à 3,75% à Beurlay, contre 18,16% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement à Beurlay, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 15,49% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - La liste RN favorite à Beurlay pour les européennes ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella à ces élections européennes sera très commenté. Enseignement clé pour ce dimanche : Beurlay fait partie des rares communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 42,94% lors du vote européen et Marine Le Pen 40,11% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Vent favorable au RN à Beurlay ? Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient abouti à un excellent résultat pour le Rassemblement national à Beurlay. Le parti frontiste avait obtenu une place en tête dans la localité avec 33,00% au premier tour et surtout 57,73% au second. Le Parti devançait les prétendants Ensemble ! (19,19%) et Les Républicains avec 16,50% au premier tour puis encore LREM avec 42,27% au second (Beurlay ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 40,11% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,79% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,24%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 58,63%, devant Emmanuel Macron à 41,37%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des dernières européennes à Beurlay Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? 42,94% des votes s'étaient tournés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 18,16% et Yannick Jadot à 8,93%. Le RN cumulait ainsi pas moins de 149 électeurs de Beurlay.

11:45 - Beurlay : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Beurlay contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec 42,44% de population active et une densité de population de 106 hab par km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 12,93% pourrait agir sur les espoirs des électeurs quant aux politiques européennes sur l'emploi. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (16,46%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 299 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,68%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Beurlay mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,31% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - À Beurlay, quelle abstention aux élections européennes ? Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17 heures. Au fil des dernières années, les 1 023 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 48,52% des inscrits sur les listes électorales de Beurlay, à comparer avec un taux d'abstention de 60,34% en 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Beurlay : la participation en question L'un des facteurs décisifs de ces européennes sera sans aucun doute le niveau de participation à Beurlay. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, 22,8% des personnes en âge de voter dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 23,32% au premier tour. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 58,18% au premier tour. Au deuxième tour, 52,37% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Les habitants des petites communes se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ?