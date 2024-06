L'autre incertitude qui entoure ces européennes 2024 sera celle du vote de gauche après la disparition de la Nupes. A l'issue du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait glané 15,74% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait obtenu 3,22% à Beuzeville, contre 20,43% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (5,15% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (7,41% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,74% pour Yann Brossat en 2019).

Le nombre de bulletins du RN sera très commenté pour ces élections du Parlement européen 2024, à l'échelle locale, comme au niveau national. À Beuzeville, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 34,99% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 34,64% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que prévoient les sondages récents à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.