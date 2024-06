Résultat des européennes à Beuzeville-la-Grenier : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 28,67% contre 29,08% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 48,26% contre 51,74%. Le RN ratait aussi la première marche à Beuzeville-la-Grenier par la suite, lors des élections législatives, avec 24,6% au premier tour, contre 29,12% pour le binôme La République en Marche. Au deuxième round, c'est encore un binôme La République en Marche qui remportera le plus de voix, avec 54,52% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

Se retourner sur le dernier test semble toujours avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Beuzeville-la-Grenier, la liste RN, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, cumulant 30,6% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 19,8% et Yannick Jadot à 9,2%. C'étaient alors 153 électeurs qui l'avaient choisie dans la commune.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Beuzeville-la-Grenier

Dans la ville de Beuzeville-la-Grenier, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 7,19% et une densité de population de 187 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (86,56%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 452 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (11,23%) et le nombre de résidences HLM (5,34% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Beuzeville-la-Grenier mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,39% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.