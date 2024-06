Résultat des européennes à Bezannes : l'élection 2024 en direct

11:45 - Bezannes : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Comment les électeurs de Bezannes peuvent-ils peser sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 190 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 6,84%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage important de cadres, atteignant 26,18%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (9,62%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,07%) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,24% à Bezannes, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'éducation et au logement étudiant.