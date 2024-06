Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, s'était élevé à 5,27% à Béziers, contre 17,46% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les études sondagières, à tel point qu'il arriverait très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a fait long feu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Béziers, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 18,95% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,74% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,7% pour Yannick Jadot, 2,12% pour Fabien Roussel et 1,3% pour Anne Hidalgo). Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Béziers, entre les 17,46% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 19,87% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 14,7% de LREM au premier tour des législatives…

La fraction d'électeurs de la liste Bardella sera la clé du scrutin localement pour ces élections européennes 2024. À Béziers, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 37,6% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 31,08% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce qu'annoncent les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin. Le RN a peut-être atteint son maximum…

Le résultat de ce 9 juin sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? Le score de la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Béziers, avec 37,6%, soit 7795 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 17,46% et Yannick Jadot à 8,56%.

11:45 - Analyse socio-économique de Béziers : perspectives électorales

En pleine campagne électorale européenne, Béziers est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 80 341 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 8 715 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 20 374 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 35 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 27,59 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Béziers incarne une communauté diversifiée, avec ses 9 996 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 1986,51 euros par mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 22,45%, révélant une situation économique mitigée. Pour résumer, à Béziers, les intérêts locaux se joignent aux objectifs européens.