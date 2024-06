En direct

19:10 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Biguglia fait envie à gauche Après le score du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se rappelle que Le candidat de gauche s'était arrogé 1,58% à Biguglia, contre 9,73% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà vécu malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives, en 2022. La Nupes était absente aux législatives 2022 à Biguglia. On trouvait un ticket Régionaliste en tête au premier tour, avec 51,52% des bulletins. La gauche n'était pas mieux lotie au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Biguglia Le nombre de votes en faveur de la liste portée par Jordan Bardella sera un enjeu localement pour cette élection. A noter : Biguglia compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 39,42% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 39,99% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà à un niveau élevé…

15:02 - Des tendances à retenir Marine Le Pen a fait largement mieux que dans le reste du pays à Biguglia pendant la présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 39,99% des électeurs au 1er round. Au 2e tour deux semaines plus tard, c'est de nouveau la figure de l'ancien Front national qui passait devant avec 71,47%, devant Emmanuel Macron à 28,53%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 16,08% des voix sur place, contre 51,52% pour le binôme Régionaliste. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 76,38%.

12:45 - À Biguglia, Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes Le résultat de ce dimanche sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est la liste Rassemblement national emmenée par Jordan Bardella qui s'était imposée en tête des élections européennes à l'époque à Biguglia, avec 39,42% des voix exprimées devant la liste dirigée par Yannick Jadot avec 19,74% et la liste François-Xavier Bellamy avec 9,95%.

11:45 - Comment la composition démographique de Biguglia façonne les résultats électoraux ? A mi-chemin des élections européennes, Biguglia émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 7 654 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 288 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 2 367 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (11,42 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. La présence de 446 résidents étrangers favorise son ouverture au monde. Au sein de cette mosaïque sociale, 42,33% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 542,85 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. En résumé, Biguglia incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Européennes précédentes à Biguglia : retour sur la participation électorale Les européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17h. Comment votent d'habitude les citoyens de cette agglomération ? A l'occasion des élections européennes de 2019, 1 840 personnes en capacité de voter à Biguglia avaient pris part au scrutin (soit 39,24%), à comparer avec un taux de participation de 32,46% il y a dix ans.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Biguglia pour les élections européennes À Biguglia, l'un des facteurs principaux des élections européennes sera sans nul doute le taux d'abstention. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 68,4% au niveau de la ville, à comparer avec un taux de participation de 69,4% au premier tour, c'est-à-dire 3 525 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour. La guerre russo-ukrainienne pourrait en effet inciter les habitants de Biguglia à ne pas rester chez eux.