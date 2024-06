En direct

19:10 - Renaissance et Parti socialiste dans un mouchoir de poche aussi à Borgo pour ces élections européennes ? Outre le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux pourraient arriver au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes sondagières. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des européennes 2019, s'était arrogée 7,46% à Borgo, contre 1,78% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré son excellent score lors des dernières élections législatives. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux législatives 2022 à Borgo. C'est un binôme Régionaliste qui y prenait la première place au premier tour, avec 26,49% des voix. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est un candidat Divers centre qui l'emportait.

17:08 - Pour le RN, les sondages de Jordan Bardella observés à Borgo Le score en faveur du RN sera un enseignement majeur pour cette européenne localement. La marge de manœuvre du RN, se qui monte déjà à 9 points entre sa part de votes des européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les intentions de vote donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt une dizaine de points de plus aujourd'hui qu'en 2019 ou en 2022. En faisant une projection sommaire, on peut donc conclure que le RN sera tout proche des 30% ou plus à Borgo ce 9 juin au soir.

15:02 - Des indicateurs précieux en 2022 pour les européennes La cité de Borgo avait plébiscité Marine Le Pen au terme du scrutin présidentiel de 2022 puisque la cheffe de file du parti frontiste prenait les devants avec 30,67% au premier tour. Elle elle avait aussi une longueur d'avance au second tour avec 58,4%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 22,81% des votes sur place, contre 26,49% pour le binôme Régionaliste. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 58,14%.

12:45 - 41,79% pour François-Xavier Bellamy en 2019 à Borgo Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes européennes à Borgo plaçait dans cet ordre la liste de François-Xavier Bellamy avec 41,79% des bulletins exprimés, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 21,99% et Yannick Jadot avec 13,2%.

11:45 - Borgo : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Au cœur de la campagne électorale européenne, Borgo est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 9 678 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 232 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 705 foyers fiscaux. Dans la commune, 17,98 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et 20,66 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Avec 960 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 10,29%, Borgo est un exemple de son ouverture au monde. Parmi cette diversité sociale, 46,93% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 375,98 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. Ainsi, à Borgo, les préoccupations locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Borgo : retour sur l'abstention aux dernières européennes Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17 heures. Comment votent d'ordinaire les habitants de cette agglomération ? Durant les dernières européennes, sur les 1 792 inscrits sur les listes électorales à Borgo, 65,47% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 68,27% il y a 10 ans.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Borgo L'un des critères déterminants de ce scrutin européen sera sans nul doute le niveau d'abstention à Borgo. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine ainsi que son impact sur l'économie mondiale pourraient inciter les électeurs de Borgo (20290) à s'intéresser plus fortement de l'élection. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 5 662 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 36,94% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 35,54% au premier tour. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 67,15% au premier tour. Au second tour, 71,78% des électeurs ne se sont pas déplacés.