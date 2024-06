Résultat des européennes à Bilieu : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Que vont choisir les supporters de la gauche à Bilieu ? Une autre incertitude qui enveloppe ces européennes sera celle du poids de la gauche après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement à Bilieu, le binôme Nupes avait en effet accumulé 28,83% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 7,85% à Bilieu, contre 21,08% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer dans la soirée...

17:08 - Quel résultat pour la liste RN lors des européennes à Bilieu ? Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Bilieu. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts donnant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour anticiper 32% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les derniers indicateurs à prendre en compte Bilieu avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 24,04%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 27,59% des voix. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 42,59% contre 57,41%. Le RN ratait aussi la première marche à Bilieu quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 19,06% au premier tour, contre 31,27% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Bilieu, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie au moment du second tour, achevant la mise à l'écart du RN.

12:45 - À Bilieu, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore comme sensé au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 149 votants de Bilieu avaient préféré la liste du Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, séduisait ainsi 22,92% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 21,08% et Yannick Jadot à 15,85%.

11:45 - Les données démographiques de Bilieu révèlent les tendances électorales Quel portrait faire de Bilieu, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 755 logements pour 1 597 habitants, la densité de la commune est de 223 habitants par km². Ses 120 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 499 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (80,13 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 35,0% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 40,68% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 941,26 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour finir, à Bilieu, les intérêts locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Analyse de l'abstention aux dernières européennes à Bilieu Au fil des scrutins européens précédents, les 1 639 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, sur les 665 inscrits sur les listes électorales à Bilieu, 45,63% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 53,83% pour les européennes de 2014. Y aura-t-il une progression de l'abstention des citoyens français aux européennes, à l'image du record de 59% observé en 2009 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Bilieu À Bilieu, le niveau d'abstention constituera indiscutablement l'un des critères décisifs de ce scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 représentait 48,56% au premier tour et seulement 43,51% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Bilieu cette année ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 74,94% dans la localité, à comparer avec un taux de participation de 80,2% au premier tour, c'est-à-dire 1 037 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.