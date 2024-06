Résultat des européennes à Villages du Lac de Paladru : l'élection 2024 en direct

11:45 - Villages du Lac de Paladru : quand les données démographiques façonnent les urnes

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Villages du Lac de Paladru mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient influer sur le résultat des européennes. Avec une densité de population de 209 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,24%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 31 161 € par an montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1 048 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,77%) et le nombre de résidences HLM (6,02% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Un taux de résidences secondaires de 14,32%, comme à Villages du Lac de Paladru, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.