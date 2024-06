En direct

19:31 - À Billé, quels pourraient être les reports du score Nupes ? L'autre source de doute qui accompagne ces européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après l'explosion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Le jour du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 16,38% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 6,86% à Billé, contre 27,97% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Billé lors des européennes ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat du Rassemblement national lors des européennes 2024 sera très observé. La liste Bardella devrait atteindre près de 30% à Billé si la dynamique décrite par les instituts de sondages au niveau de la France se confirme localement. Le candidat est en effet crédité de 30 à 33% des suffrages dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'il y a cinq ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? L'addition est un peu facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, en deux ans seulement, entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Billé Billé avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 26,94%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, porté par 37,42% des voix. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 35,77% contre 64,23%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 17,24% au premier tour, contre 58,33% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second tour, c'est encore un binôme La République en Marche qui glanera le plus de suffrages, avec 69,94% sur l'unique circonscription recouvrant Billé.

12:45 - À Billé, Nathalie Loiseau en première position lors des européennes 2019 Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble de nouveau une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Billé lors des précédentes européennes, avec 27,97% des votes. La liste devançait celle de Jordan Bardella avec 22,96% dans la commune. Yannick Jadot finissait troisième, avec 11,87%.

11:45 - Billé aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La composition démographique et la situation socio-économique de Billé contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec une densité de population de 61 hab/km² et 46,51% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,61% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Avec ses 7,43% d'agriculteurs pour 1 067 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,85%) et le nombre de résidences HLM (7,38% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Billé mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,93% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Billé : quel était le taux de participation aux européennes ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il est indispensable d'analyser les résultats des élections antérieures. Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 46,16% des électeurs de Billé avaient boudé les urnes. L'abstention était de 61,32% lors du scrutin de 2014. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été observé au moment du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Billé, 72,03% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Abstention à Billé : les leçons des précédentes élections À Billé, la participation constituera l'une des clés de ce scrutin européen. L'inflation est par exemple capable de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Billé (35133). Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, 19,7% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 21,36% au premier tour. Pour comparer, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 56,25% au premier tour et seulement 55,08% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Billé ?