Résultat des européennes à Billiers : l'élection 2024 en direct

19:33 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces européennes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les points lors des élections législatives, elle a explosé en vol désormais, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des élections du Parlement à Billiers, le binôme Nupes avait en effet réuni 36,2% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait glané 9,53% à Billiers, contre 25,28% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN lors des européennes à Billiers ? À Billiers, on peut souligner que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 15,3% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 14,68% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Billiers ? Billiers avait offert à Marine Le Pen 14,68% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la représentante de l'extrême droite avec respectivement 33,63% et 24,82% des voix. Le deuxième round de scrutin ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron terminant à 75,72% contre 24,28% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Billiers, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale s'imposer avec 36,20%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 9,82%. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours inexistant localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des élections européennes Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella ne finissait même pas dans le duo de tête aux élections européennes à Billiers. La tête de liste RN achevait l'élection troisième, avec 15,3%, contre Nathalie Loiseau avec 25,28% et Yannick Jadot avec 21,29%.

11:45 - Billiers : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment la population de Billiers peut-elle peser sur les résultats des européennes ? La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans le bourg, 16,39% des résidents sont des enfants, et 29,41% ont 60 ans et plus. Le taux de familles détenant au moins une voiture (48,12%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 498 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,67%) révèle des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,42%) indique des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 44,24%, comme à Billiers, indique la présence d'une population plus aisée. Les mesures de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.

10:30 - Analyse de la participation aux européennes à Billiers Au cours des dernières consultations politiques, les 1 058 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. En 2019, pendant les européennes, parmi les 460 inscrits sur les listes électorales à Billiers, 38,67% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 43,19% en 2014. Les européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 50%.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Billiers L'une des clés des européennes 2024 sera à n'en pas douter la participation à Billiers. Il y a deux ans, pour le second tour de la présidentielle, 19,76% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 18,82% au premier tour. En comparaison, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 41,69% au premier tour. Au deuxième tour, 39,93% des électeurs ne se sont pas déplacés. La baisse du pouvoir d'achat serait susceptible de renforcer l'engagement civique des citoyens de Billiers .