Résultat des européennes à Billy : l'élection 2024 en direct

19:32 - À Billy, quels peuvent être les reports du score Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés a marqué les esprits lors des élections législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très flou le vote de gauche ce dimanche. A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 15,43% des suffrages dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 3,17% à Billy, contre 12,96% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : 12,96% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 21,54% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 18,35% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat pour la liste Rassemblement national à Billy ? La part des électeurs en faveur du RN sera la clé du scrutin pour cette élection des députés européens au niveau local, comme au niveau national. À Billy, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 40,48% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 38,63% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que laissent imaginer les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Billy ? Le verdict de l'élection la plus récente est un indice précieux au moment de l'élection en cours. Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient donné lieu à un très gros démarrage pour le RN à Billy. Ce dernier était arrivé en tête dans la localité avec 28,99% au 1er round. Il l'emportait ensuite avec 56,81% au second sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,63% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,54% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,48%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 59,62%, devant Emmanuel Macron à 40,38%.

12:45 - Quel était le verdict des élections européennes à Billy il y a cinq ans ? Le résultat de ce dimanche sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à Billy, à 40,48%, soit 153 voix. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 12,96% et François-Xavier Bellamy à 11,11%.

11:45 - Élections à Billy : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Billy, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 6,26% peut agir sur les attentes des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Avec une densité de population de 38 habitants/km² et 43,23% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (75,71%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 389 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (14,33%) et le nombre de résidences HLM (1,13% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Billy mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 34,57% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - Etude de l'abstention lors des européennes à Billy Au cours des dernières années, les 1 095 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. En 2019, pendant les élections européennes, 413 personnes en capacité de voter à Billy avaient pris part au scrutin (soit 57,76%), à comparer avec un taux de participation de 46,79% il y a 10 ans. Ce scrutin européen verra-t-il une augmentation de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été enregistré ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections européennes atteignait 50%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Billy : les européennes débutent Ce 9 juin, lors des européennes à Billy, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 18,34% au niveau de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 15,9% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,64% au premier tour et seulement 49,53% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Billy ? La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des familles pourrait entre autres pousser les électeurs de Billy (41130) à s'intéresser plus fortement de l'élection.