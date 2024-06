En direct

19:11 - À Pordic, qui va bénéficier du vote Nupes ? L'union des partis de gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, qu'adviendra-t-il de ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait donc terminé sur la première marche avec 25,89% des suffrages dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 7,14% à Pordic, contre 25,66% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du PCF.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Pordic ? Le résultat en faveur de Jordan Bardella sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection européenne. Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Pordic. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. Assez pour prédire 25% dans la ville cette fois ?

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position à la dernière présidentielle à Pordic Ce sont Emmanuel Macron avec 34,97% et Jean-Luc Mélenchon avec 18,86% qui remportaient le premier tour de l'élection du président de la République en 2022 à Pordic. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 18,37%. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 30,54% contre 69,46%. Avec 13,68%, le Rassemblement national sera devancé ensuite par les 25,89% du binôme Nupes au premier tour des législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Pordic optera d'ailleurs pour un binôme LREM au second tour, finalement vainqueur localement avec 55,39%.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes Quel résulat était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble encore une évidence au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Le podium des dernières européennes à Pordic plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 25,66% des bulletins exprimés, s'imposant donc face à la liste de Yannick Jadot avec 18,68% et Jordan Bardella avec 15,52%.

11:45 - Pordic : européennes et dynamiques démographiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Pordic révèlent des tendances claires susceptibles d'influer sur les résultats des élections européennes. Avec un pourcentage de 31% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,44%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de ménages propriétaires (75,44%) souligne le poids des questions concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (82,05%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 3 551 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,86%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,07%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (38,02%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Pordic, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - Pordic : la mobilisation des citoyens aux européennes Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux européennes représentait 50,1%. Au fil des dernières années, les 7 527 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 63,23% des inscrits sur les listes électorales de Pordic (Côtes-d'Armor). Le taux de participation était de 53,89% il y a dix ans.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Pordic L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement l'abstention à Pordic. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 81,65% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux de participation était de 82,43% au deuxième tour, soit 5 108 personnes. En proportion, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,17% au premier tour et seulement 56,73% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Pordic pour les élections européennes ? La flambée des prix qui alourdit le budget des familles pourrait entre autres ramener les citoyens de Pordic (22590) vers les urnes.