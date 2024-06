En direct

19:08 - Quels sont les scénarios de reports des voix Nupes à Bischheim ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, s'était arrogé 6,05% à Bischheim, contre 20,23% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les études sondagières, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Lors du premier tour des élections des députés à Bischheim, le binôme Nupes avait en effet glané 30,82% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Bischheim, entre les 20,23% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,86% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 30,3% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Bischheim ? À Bischheim, on peut souligner que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 23,39% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 20,39% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que prédisent les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Bischheim ? Les habitants de Bischheim avaient opté pour Marine Le Pen à 20,39% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé la cheffe de file du RN avec 30,71% et 26,86% des votes. C'est finalement le président sortant qui l'emportera avec 64,97% contre 35,03% pour Le Pen au second tour dans la localité. Au premier tour des législatives, Bischheim, couverte par une seule circonscription, verra le binôme LFI-PS-PC-EELV s'imposer avec 30,82%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 18,96%. Bischheim optera d'ailleurs pour un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au second tour, vainqueur localement avec 50,42%.

12:45 - Que retenir des européennes à Bischheim il y a cinq ans ? Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler une évidence au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. C'est la liste RN poussée par Jordan Bardella qui avait terminé en tête des européennes il y a cinq ans à Bischheim, avec 23,39% des électeurs, soit 963 voix, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 20,23% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 16,56%.

11:45 - Bischheim : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment la population de Bischheim peut-elle influencer le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 3897 habitants/km² et 47,01% de population active, ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de chômage à 15,26% pourrait agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 502 € par an peut être symptomatique de difficultés économiques locales. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 18,65% et d'une population étrangère de 13,07% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Bischheim mettent en relief une diversité de qualifications, avec 14,52% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Bischheim ? Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des élections antérieures ? Lors des européennes 2019, le taux d'abstention atteignait 54,86% des votants de Bischheim. Le taux d'abstention était de 63,0% en 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Bischheim L'une des clés des européennes sera immanquablement l'étendue de la participation à Bischheim. Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, 30,91% des électeurs dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 26,61% au premier tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,85% au premier tour. Au second tour, 58,74% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Bischheim ? La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des Français cumulée avec les inquiétudes engendrées par la guerre au Moyen-Orient, sont de nature à de faire augmenter le taux de participation à Bischheim.