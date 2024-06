En direct

19:07 - Sur qui vont se diriger les orphelins de la Nupes à Schiltigheim ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas les intentions des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus dans le paysage politique. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Schiltigheim, le binôme Nupes avait en effet enregistré 39,64% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 6,76% à Schiltigheim, contre 21,2% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois de ceux de la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du Parti communiste.

17:08 - Le Rassemblement national à Schiltigheim, un favori aux européennes ? La fraction d'électeurs de Jordan Bardella sera un enjeu à l'échelle locale pour ces élections du Parlement européen 2024. Alors qu'on annonce 10 points gagnés par le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Schiltigheim semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas progressé dans la ville. Une exception à confirmer.

15:02 - Avantage Hayer à Schiltigheim ? Marine Le Pen restait largement distancée dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 15,03% contre 25,96% pour Emmanuel Macron et 36,26% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 28,54% contre 71,46%. Avec 12,8%, le Rassemblement national sera devancé ensuite par les 39,64% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Le parti sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Schiltigheim en 2019 ? Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella ne finissait même pas dans les deux premiers aux européennes de l'époque localement. La tête de liste terminait troisième, avec 16,77%, derrière Yannick Jadot avec 21,53% et Nathalie Loiseau avec 21,2%.

11:45 - Élections à Schiltigheim : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune de Schiltigheim, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 4163 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,85%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (63,38%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 7 913 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 16,63% et d'une population immigrée de 21,53% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Schiltigheim mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,1% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Schiltigheim ? Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des dernières consultations démocratiques. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, 7 885 électeurs de Schiltigheim (Bas-Rhin) avaient pris part au scrutin (soit 43,98%), à comparer avec une participation de 36,23% il y a dix ans. Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Sur l'ensemble du territoire, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33,28%. À Schiltigheim, 76,11% des habitants avaient participé.

09:30 - Les élections européennes à Schiltigheim sont lancées À Schiltigheim, l'un des critères principaux de ces européennes sera sans aucun doute le niveau de participation. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 41,3% au premier tour et seulement 40,59% au second tour. Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, sur les 18 931 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 64,33% s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 69,37% au premier tour, ce qui représentait 13 132 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c’était moins qu’en 2017.