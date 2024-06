Résultat des européennes à Blaison-Saint-Sulpice : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Blaison-Saint-Sulpice fait envie à gauche En plus du résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Le candidat de gauche s'était élevé à 8,43% à Blaison-Saint-Sulpice, contre 25,63% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés à Blaison-Saint-Sulpice, le binôme Nupes avait en effet cumulé 38,41% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Blaison-Saint-Sulpice, entre les 25,63% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,38% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 34,52% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN à Blaison-Saint-Sulpice lors des européennes ? Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 3 points à Blaison-Saint-Sulpice. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. Assez pour prédire 20% dans la ville cette fois ?

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Blaison-Saint-Sulpice ? Chez les habitants de Blaison-Saint-Sulpice, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec un timide 13,16%, la représentante du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 31,38% et 27,9% des suffrages. Le deuxième round de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron finissant à 72,82% contre 27,18% pour Le Pen. Avec 10,7%, le RN sera devancé ensuite par les 38,41% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des élections législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Ca n'ira pas mieux au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - En 2019, une expérience très instructive Regarder en arrière peut encore sembler logique au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Blaison-Saint-Sulpice lors des précédentes élections européennes, avec 25,63% des votes. La liste devançait celle de Yannick Jadot avec 23,44% dans la localité. Jordan Bardella finissait troisième, avec 10,12%.

11:45 - Élections européennes à Blaison-Saint-Sulpice : un éclairage démographique Quelle influence la population de Blaison-Saint-Sulpice exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 57 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,78%, les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (17,67%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 631 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,00%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (12,56%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Blaison-Saint-Sulpice mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,71% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes précédentes à Blaison-Saint-Sulpice Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17h. Au fil des précédentes consultations démocratiques, les 1 331 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Durant les dernières élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 41,63% au sein de Blaison-Saint-Sulpice, à comparer avec une abstention de 44,85% pour les européennes de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Blaison-Saint-Sulpice : quel sera le taux de participation ? À Blaison-Saint-Sulpice, l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera immanquablement l'abstention. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale pourraient entre autres ramener les électeurs de Blaison-Saint-Sulpice (49320) dans les isoloirs. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 80,38% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au vote. La participation était de 81,15% au premier tour, soit 904 personnes. En proportion, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 56,24% au premier tour et seulement 59,84% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Blaison-Saint-Sulpice ?