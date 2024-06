Résultat des européennes à Blausasc : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Les électeurs de la coalition de gauche observés En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait obtenu 1,52% à Blausasc, contre 12,96% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il serait très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Blausasc, le binôme Nupes avait en effet accumulé 11,71% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire. Tout est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du PCF. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Blausasc, entre les 12,96% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 17% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 13,96% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Sur quel candidat vont se transférer les voix de droite à Blausasc ? Indicateur clé pour ce dimanche : Blausasc fait partie des rares localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 49,68% lors du vote européen et Marine Le Pen 44,78% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Des indicateurs à prendre en compte Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient abouti à un puissant score pour le Rassemblement national à Blausasc. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la commune avec 36,25% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 68,68% au second sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 44,78% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 17% et Éric Zemmour troisième avec 13,94%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 71,82%, devant Emmanuel Macron à 28,18%.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Blausasc il y a cinq ans ? Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? C'est la liste RN de Bardella qui avait fini première des élections du Parlement européen il y a cinq ans à Blausasc, avec 49,68% des voix (391 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 12,96% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 9,4%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Blausasc À Blausasc, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 31% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,44%. De plus, le taux de familles propriétaires (72,98%) met en relief le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisation. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (18,73%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 727 votants sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,72%) et le nombre de résidences HLM (0,87% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Blausasc mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,33% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Blausasc Au fil des rendez-vous électoraux précédents, les 1 676 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Au moment des européennes 2019, parmi les 822 inscrits sur les listes électorales à Blausasc, 55,62% s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 49,5% en 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : la participation aux élections européennes représentait 50,1%.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Blausasc L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention à Blausasc. Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 22,58% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 19,22% au deuxième tour. Pour comparer, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,44% au premier tour et seulement 52,93% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Blausasc ? La guerre entre Israël et la Palestine est capable de pousser les électeurs de Blausasc (06440) à s'intéresser plus fortement du scrutin.