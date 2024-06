Résultat des européennes à Drap : l'élection 2024 en direct

En direct

19:14 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Drap à la loupe La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant explosé en vol, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 22,41% des suffrages dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 1,95% à Drap, contre 10,61% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Sur qui vont converger les voix de droite à Drap ? Enseignement clé pour ce dimanche : Drap fait partie des quelques villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 38,77% lors du vote européen et Marine Le Pen 38,12% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les électeurs de Drap penchaient pour Marine Le Pen en 2022 Jeter un œil sur le verdict des urnes le plus récent donne des indicateurs instructifs au moment des européennes. Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient offert un très bon score pour le Rassemblement national à Drap. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la localité avec 35,82% au premier round. Il l'emportait ensuite avec 62,88% au 2e, le portant à la meilleure place à l'échelon local sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,12% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 22,4% et Emmanuel Macron troisième avec 14,28%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 63,44%, devant Emmanuel Macron à 36,56%.

12:45 - 38,77% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Drap Se retourner sur le dernier test peut toujours sembler pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, s'était arrogée les élections du Parlement européen à l'époque. Le mouvement avait séduit 38,77% des suffrages, soit 497 voix, contre Yannick Jadot à 10,69% et Nathalie Loiseau à 10,61%.

11:45 - Élections à Drap : l'impact des caractéristiques démographiques A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Drap foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 5 238 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 449 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 927 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 39 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 22,01 % ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 440 résidents étrangers, Drap est un exemple de pluriculturalisme. Dans cette diversité sociale, près de 32,79% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1297,31 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Drap, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes à Drap Comment ont voté les électeurs de cette agglomération lors des précédentes élections ? Lors des précédentes européennes, 1 358 inscrits sur les listes électorales de Drap avaient pris part au scrutin (soit 43,18%), contre une participation de 36,75% pour les élections européennes de 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50%.

09:30 - Election à Drap : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'une des clés des européennes sera la participation à Drap. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 28,26% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 25,48% au premier tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. L'inflation, cumulée avec les préoccupations engendrées par le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, pourraient en effet renforcer l'engagement civique des citoyens de Drap (06340).