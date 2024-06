Résultat des européennes à Blénod-lès-Toul : l'élection 2024 en direct

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Blénod-lès-Toul : ce qu'il faut savoir

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Blénod-lès-Toul contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Dans le village, 37% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 6,01% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (80,4%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 374 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,65%) et le nombre de résidences HLM (0,23% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Blénod-lès-Toul mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,02% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.