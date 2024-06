En direct

19:13 - Que vont trancher les électeurs de la gauche à Bléré ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, puisqu'on attend le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. A l'issue du premier round des législatives, la candidature Nupes avait attiré 19,3% des voix dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, ce dernier s'était élevé à 6,29% à Bléré, contre 21,23% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - La liste Bardella favorite à Bléré pour les européennes ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Bléré. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt à la formation une évolution de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. De quoi prévoir 35% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Bléré penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Bléré lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,38%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 26,83%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 43,95% contre 56,05%. Le RN n'a pas plus convaincu à Bléré quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 23,94% au premier tour, contre 40,82% pour le binôme LREM. Il ne fera pas mieux au second tour, voyant également le binôme LREM l'emporter.

12:45 - Jordan Bardella en première position il y a cinq ans à Bléré Le résultat de ce 9 juin va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Il y a cinq ans, à Bléré, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait une longueur d'avance, glanant 25,35% des votes devant Nathalie Loiseau à 21,23% et Yannick Jadot à 11,39%.

11:45 - Dynamique électorale à Bléré : une analyse socio-démographique Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Bléré se présente comme une commune dynamique et vivante. Dotée de 2 763 logements pour 5 280 habitants, la densité de la ville est de 172 habitants par km². Ses 369 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (22,73 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 37,73% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,25%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 25 939 euros par an, témoignant un certain niveau de prospérité. Finalement, Bléré incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Bléré : retour sur la participation aux dernières européennes Au cours des dernières années, les 5 342 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, parmi les 2 032 inscrits sur les listes électorales à Bléré, 45,83% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 34,19% pour le scrutin de 2014. Les européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et déjà 43% à 17h.

09:30 - Election à Bléré : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Bléré, le taux de participation sera indéniablement un facteur essentiel de ces élections européennes 2024. Les populations des communes de petite taille se déplacent couramment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour les européennes ? Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 76,86% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 76,13% au premier tour, soit 2 921 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.