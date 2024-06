Résultat des européennes à Bletterans : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Les suffrages de la Nupes scrutés Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 5,29% à Bletterans, contre 22,25% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les études sondagières établies lors de la campagne, à tel point qu'il serait très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà éclaté malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives, en 2022. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Bletterans, le binôme Nupes avait en effet accumulé 19,67% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Jusqu'où ira le RN à Bletterans lors des européennes ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour cette élection des députés européens 2024. À Bletterans, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 30,4% lors du vote européen et Marine Le Pen 29,82% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que prévoient les sondages récents au niveau national, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable au RN à Bletterans ? L'élection à la présidence de la République avait servi un gros avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La cheffe de file du parti d'extrême droite rassemblait 29,82% au premier tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 28,29% et 17,61% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,21% contre 53,79%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 22,18% des votes sur place, contre 49,58% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 63,21%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Bletterans Se retourner sur le dernier test semble aussi une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste dirigée par Jordan Bardella qui l'avait emporté aux européennes à l'époque à Bletterans, avec 30,4% des suffrages (138 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 22,25% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 11,01%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Bletterans aux européennes Comment les électeurs de Bletterans peuvent-ils peser sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 180 hab par km² et 41,36% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de chômeurs à 15,84% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (65,9%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 483 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,70%) et le nombre de résidences HLM (17,83% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Bletterans mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 40,23% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes précédentes à Bletterans Les européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. L'observation des résultats des précédentes consultations politiques permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, sur les 478 personnes en âge de voter à Bletterans, 49,15% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 55,15% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Bletterans À Bletterans, l'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024. Le conflit militaire entre Israël et la Palestine serait capable d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les électeurs de Bletterans. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 73,37% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre une participation de 71,96% au deuxième tour, soit 729 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour.