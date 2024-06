Résultat des européennes à Bliesbruck : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Quel verdict pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes 2024 ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 5,45% à Bliesbruck, contre 13,9% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé cette fois selon les enquêtes sondagières. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Bliesbruck, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 12,35% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 12% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (10,57% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,33% pour Yannick Jadot, 0,9% pour Fabien Roussel et 0,9% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Tout est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Bliesbruck pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera regardé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Les instituts de sondage annoncent une liste Bardella à environ 30% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de sa marque des précédentes européennes. Selon un calcul simpliste, cette dynamique devrait le pousser à 49% à Bliesbruck, soit 10 points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le parti n'a visiblement gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait relativiser les analyses les plus expéditives.

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant les européennes Le résultat du scrutin le plus récent peut sembler un indicateur clé au moment de l'élection en cours. Dernières élections en date, les législatives avaient offert un bon démarrage pour le Rassemblement national à Bliesbruck. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la ville avec 31,33% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Les Républicains (Bliesbruck ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 41,22% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,51% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,57%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 60,08%, devant Emmanuel Macron à 39,92%.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Bliesbruck en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, s'était imposée aux élections européennes à l'époque. L'extrême droite avait convaincu 39,51% des votes, devant Nathalie Loiseau à 13,9% et Yannick Jadot à 8,99%.

11:45 - Bliesbruck : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment la population de Bliesbruck peut-elle peser sur les résultats des européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le bourg, avec près de 27% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 10,66%. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (14,89%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 351 votants sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, la présence d'une population immigrée de 13,11% et d'une population étrangère de 10,92% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Bliesbruck mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,4% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Bliesbruck Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, 48,01% des électeurs de Bliesbruck avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 61,29% en 2014. Les élections européennes mobilisant moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau national, le plus haut taux d'abstention a été enregistré lors du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Bliesbruck, 72,99% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Bliesbruck : scrutin en cours À Bliesbruck, l'abstention sera indiscutablement l'une des clés des européennes. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 76,31% au sein de la ville. La participation était de 78,21% au deuxième tour, ce qui représentait 585 personnes. Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des familles est susceptible d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens de Bliesbruck.