19:34 - Quels pourraient être les reports du score Nupes à Sarreinsming ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Pour le premier round des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 12,19% des voix dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 2,73% à Sarreinsming, contre 20,34% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella à Sarreinsming lors des européennes ? Si au niveau national, les enquêtes d'opinion dessinent une progression moyenne du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui porterait Bardella à 44% dans la commune), il faut réaliser pourtant que celui-ci n'a pour l'instant enregistré que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Avantage RN à Sarreinsming ? Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient abouti à un très bon résultat pour le RN à Sarreinsming. Ce dernier avait terminé en tête dans la cité avec 29,10% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Les Républicains (Sarreinsming n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 36,11% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,82% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,26%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 53%, devant Emmanuel Macron à 47%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Sarreinsming Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble toujours logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. 34,17% des voix s'étaient portées vers le parti lepéniste de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 20,34% et Yannick Jadot à 11,11%. Le RN avait dominé le scrutin avec 163 électeurs de Sarreinsming.

11:45 - Analyse socio-économique de Sarreinsming : perspectives électorales Quel portrait faire de Sarreinsming, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 630 logements pour 1 234 habitants, la densité de la commune est de 183 habitants par km². Avec 61 entreprises, Sarreinsming offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 25 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 10,15 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, dont 36,16% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 49,11% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 189,19 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. En somme, à Sarreinsming, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Etude de l'abstention aux dernières européennes à Sarreinsming Comment ont voté les citoyens de cette localité lors des derniers rendez-vous électoraux ? En 2019, lors des européennes, 46,19% des électeurs de Sarreinsming (Moselle) avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 63,72% pour les européennes de 2014. Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Sarreinsming À Sarreinsming, le taux d'abstention sera un critère déterminant du scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 42,56% au premier tour et seulement 40,79% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Sarreinsming cette année ? Lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79,56% des électeurs de la commune, contre un taux de participation de 76,29% au premier tour, c'est-à-dire 724 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.