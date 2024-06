Résultat des européennes à Habère-Lullin : l'élection 2024 en direct

17:22 - Avantage Renaissance à Habère-Lullin ?

Dans les bureaux de vote d'Habère-Lullin, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec seulement 22,05%, la cheffe de file du RN était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 26,56% et 23,44% des votes. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 44,71% contre 55,29%. Au premier tour des législatives, Habère-Lullin, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Nupes l'emporter avec 34,92%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 16,93%. Pas de changement au second tour, le RN restant totalement à l'écart localement.