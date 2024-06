Résultat des européennes à Bogny-sur-Meuse : l'élection 2024 en direct

Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Bogny-sur-Meuse semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote locaux. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

L'élection présidentielle avait offert un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans à Bogny-sur-Meuse. Elle obtenait 47,53% au premier tour, tandis que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 17,78% et 14,51% des voix. Au deuxième tour, elle avait aussi battu Macron avec 71,74% contre 28,26%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 29,05% des voix sur place, contre 44,26% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 64,74%.

Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 763 votants de Bogny-sur-Meuse avaient été séduits par le parti lepéniste à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella attirait ainsi 49,84% des voix devant Nathalie Loiseau à 8,88% et Yannick Jadot à 7,25%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Bogny-sur-Meuse : un regard sur la démographie locale

Dans la ville de Bogny-sur-Meuse, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 226 habitants par km² et 41,52% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 22,84% peut agir sur les espérances des électeurs en matière de politiques européennes sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 486 euros par an peut être l'expression de disparités financières locales. Le nombre de familles monoparentales (20,82%) met en lumière des besoins de soutien social, et le taux de salariés en CDD (9,49%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Bogny-sur-Meuse mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 45,54% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.