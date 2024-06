En direct

19:22 - À Bois-de-Haye, que vont choisir les supporters de la gauche ? La gauche unie aux législatives étant terminée, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? La Nupes était absente lors des dernières législatives à Bois-de-Haye. C'est néanmoins un candidat de gauche, étiqueté Divers gauche, qui y prenait la tête au premier tour, avec 38,14% des voix dans la commune. La gauche rééditait sa victoire au second tour.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Bois-de-Haye pour les candidats de Bardella ? Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Bois-de-Haye. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt à la formation une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. Assez pour prévoir environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Situation favorable à Hayer à Bois-de-Haye ? Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Bois-de-Haye avec 22,41% contre 38,61% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 38,58% contre 61,42%. Le RN ne convainquait pas plus à Bois-de-Haye quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 17% au premier tour, contre 38,14% pour le binôme Divers gauche. Sur la commune de Bois-de-Haye, c'est finalement une majorité Divers gauche qui sera désignée lors du second tour, confirmant la défaite du parti d'extrême droite.

12:45 - 27,87% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Bois-de-Haye Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière peut encore une fois sembler sensé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Avec un résultat de 20,87%, Jordan Bardella avait été surpassé à l'occasion des élections du Parlement européen il y a cinq ans par la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 27,87%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Bois-de-Haye et leurs implications électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Bois-de-Haye comme partout ailleurs. Avec ses 24,98% de cadres pour 2 350 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Ses 227 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (91,86 %) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,46% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 6,81%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 49 949 euros par an, jouissant d'une certaine prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Bois-de-Haye démontre l'intérêt des habitants pour les idées européennes.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Bois-de-Haye ? Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type d'élection. Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50,12%, mieux qu'en 2014. L'analyse des résultats des précédents scrutins européens est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette commune. A l'occasion des précédentes élections européennes, 55,14% des personnes aptes à voter à Bois-de-Haye avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 48,75% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Bois-de-Haye : l'abstention au cœur des préoccupations La participation constituera l'une des grandes inconnues de ces européennes à Bois-de-Haye. Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, sur les 1 754 personnes en âge de voter au sein de la ville, 81,88% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 78,73% au premier tour, c'est-à-dire 1 381 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,19% au premier tour et seulement 48,42% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Bois-de-Haye ? La situation géopolitique actuelle pourrait en effet de faire augmenter le taux de participation à Bois-de-Haye (54840).