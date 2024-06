En direct

19:08 - À Laxou, quels pourraient être les reports du vote Nupes ? Outre le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie il y a cinq ans aux européennes, s'était élevée à 29,39% à Laxou, contre 8,82% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà éclaté. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés à Laxou, le binôme Nupes avait en effet réuni 35,16% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - La liste Bardella favorite à Laxou pour les européennes ? Le nombre de bulletins de la liste du RN menée par Jordan Bardella sera une des clés localement pour ces européennes 2024. A noter : Laxou compte parmi les quelques communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 14,99% lors du vote européen et Marine Le Pen 14,51% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Laxou ? Ce sont Emmanuel Macron avec 33,72% et Jean-Luc Mélenchon avec 24,6% qui avaient fini en tête du premier tour de la présidentielle en 2022 à Laxou. Marine Le Pen ne récoltait pour sa part que 14,51%. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 72,23% contre 27,77% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 12,93%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 35,16% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Ensemble ! Vainqueur localement.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des européennes Se retourner sur le dernier test semble encore une fois évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Laxou lors des dernières élections pour le Parlement européen, avec 29,39% des voix. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 16,06% dans la commune. Jordan Bardella finissait troisième, avec 14,99%.

11:45 - Analyse socio-économique de Laxou : perspectives électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Laxou regorge de diversité et d'activités. Avec ses 14 671 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 850 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (69,44 %) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. La présence de 1 363 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 12,92%, favorise son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 952 euros/an, la commune dévoile un taux de chômage de 17,93%, annonçant une situation économique tendue. À Laxou, les enjeux locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes précédentes à Laxou La participation des Français aux européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50%. Au cours des consultations politiques passées, les 14 854 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 54,27% au niveau de Laxou, à comparer avec un taux de participation de 46,52% lors des européennes de 2014.

09:30 - Les européennes à Laxou sont lancées À Laxou, le niveau de participation constituera à n'en pas douter l'un des facteurs décisifs des élections européennes. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 8 125 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 24,58% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 23,48% au premier tour. En proportion, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat pourrait entre autres avoir un impact sur les choix que feront les habitants de Laxou (54520).