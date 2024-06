En direct

19:35 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Boischampré convoité à gauche Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés a marqué les esprits lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, laissant planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Le jour du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait obtenu 16,28% des suffrages dans la localité. Une percée à compléter avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 3,8% à Boischampré, contre 19,17% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national à Boischampré, un favori aux européennes ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. A noter : Boischampré compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 31,12% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 31,43% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Situation favorable au RN à Boischampré ? L'élection présidentielle s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La leader du Rassemblement national prenait les devants avec 31,43% au premier tour. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 28% et 12,43% des voix. Au deuxième tour, elle avait aussi devancé Emmanuel Macron avec 50,29% contre 49,71%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 24,43% des suffrages sur place, contre 28,18% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 55,75%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des dernières européennes à Boischampré Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore logique au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur le détail, 164 votants de Boischampré avaient préféré la liste Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste Bardella avait séduit ainsi 31,12% des voix face à Nathalie Loiseau à 19,17% et François-Xavier Bellamy à 11,2%.

11:45 - Boischampré : démographie et socio-économie impactent les européennes La composition démographique et le contexte socio-économique de Boischampré façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec un pourcentage de 35% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,23%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (84,51%) met en exergue l'importance des questions de logement et d'urbanisation. Le taux de familles détenant au moins une voiture (79,41%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 487 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (3,95%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,53%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Boischampré mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,79% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Taux de participation aux élections européennes à Boischampré : quelles tendances ? La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de scrutin. À travers tout le pays, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Boischampré, 58,58% des votants avaient voté. Au fil des dernières années, les 1 217 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, 575 électeurs de Boischampré avaient pris part au scrutin (soit 64,46%), contre une participation de 62,5% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Participation à Boischampré : les leçons des précédentes élections Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Boischampré, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,97% au premier tour. Au deuxième tour, 50,73% des votants se sont déplacés. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 84,01% des personnes aptes à voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 81,93% au premier tour, c'est-à-dire 721 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, moins qu'en 2017.