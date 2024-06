Résultat des européennes à Boiscommun : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Boiscommun, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Après le score du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes ont été annoncés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut noter que Raphaël Glucksmann s'était arrogé 2,86% à Boiscommun, contre 17,86% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Boiscommun, le binôme Nupes avait en effet obtenu 14,75% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire.

17:08 - Quel résultat pour le RN de Jordan Bardella à Boiscommun ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du Rassemblement national à ces élections européennes sera très commenté. On note que Boiscommun compte parmi les rares villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 34,29% lors du vote européen et Marine Le Pen 33,68% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Boiscommun penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Elections les plus proches, les élections législatives avaient offert un beau score pour le RN à Boiscommun. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la localité avec 30,25% au 1er tour. Il l'emportait ensuite avec 53,52% au 2e sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,68% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,05% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,61%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 55,62%, devant Emmanuel Macron à 44,38%.

12:45 - 34,29% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Boiscommun Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est la liste Rassemblement national présentée par Jordan Bardella qui avait dominé les européennes il y a cinq ans à Boiscommun, avec 34,29% des suffrages (144 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 17,86% suivie par la liste François-Xavier Bellamy avec 10%.

11:45 - Élections européennes à Boiscommun : impact de la démographie et de l'économie locale Comment les habitants de Boiscommun peuvent-ils influencer les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 70 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,02%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (70,66%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 414 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (18,15%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,17%) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Boiscommun mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 34,35% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Boiscommun L'analyse des dernières consultations politiques permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 44,68% des électeurs de Boiscommun (Loiret) avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 55,16% pour le scrutin de 2014. Y aura-t-il une progression de l'abstention aux européennes, à l'image du record de 59,4% observé en 2009 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%.

09:30 - Abstention à Boiscommun : quelles perspectives pour les élections européennes ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à Boiscommun ? Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,05% au premier tour. Au second tour, 48,09% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Boiscommun pour les élections européennes ? A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 73,57% dans la commune, à comparer avec une participation de 75,22% au second tour, soit 607 personnes. En comparaison, au niveau de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.