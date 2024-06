Résultat des européennes à Nibelle : l'élection 2024 en direct

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Nibelle avant les européennes

Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera l'observation majeure à l'échelle locale pour cette élection européenne 2024. Les sondages d'intentions de vote prédisent un RN entre 30 et 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que sa marque des précédentes européennes. Selon une simple addition, cette tendance doit le porter à 38% à Nibelle, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le mouvement n'a pour l'instant grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait calmer les analyses les plus simplistes.