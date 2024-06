En direct

19:25 - À Boissy-l'Aillerie, quels reports de voix à gauche ce soir ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votes lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Boissy-l'Aillerie, le binôme Nupes avait en effet enregistré 27,49% des votes dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 7,79% à Boissy-l'Aillerie, contre 24,32% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Boissy-l'Aillerie : 24,32% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 26,21% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 25,64% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Sur qui vont se diriger les électeurs de droite à Boissy-l'Aillerie ? Les intentions de vote imaginent une liste Bardella à 30% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score des dernières élections européennes. Logiquement, cette tendance devrait le pousser à 28% à Boissy-l'Aillerie, soit 10 points de plus également que son score de l'époque dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le mouvement n'a en fait enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Avantage Renaissance à Boissy-l'Aillerie ? Ce sont Emmanuel Macron avec 26,21% et Jean-Luc Mélenchon avec 24,47% qui formaient le duo de tête au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022 à Boissy-l'Aillerie. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 19,62%. Le second tour la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 61,25% contre 38,75% pour Le Pen. Avec 19,23%, le RN sera distancé ensuite par les 27,49% du binôme Nupes au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. La situation restera la même au second tour, le RN étant toujours inexistant localement.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des européennes Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? À Boissy-l'Aillerie, les précédentes élections européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 24,32% des bulletins exprimés. Elle devançait la liste de Yannick Jadot avec 18,31% et Jordan Bardella avec 18,17%.

11:45 - Élections à Boissy-l'Aillerie : l'impact des caractéristiques démographiques Devant le bureau de vote de Boissy-l'Aillerie, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 024 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 290 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 567 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (86,28 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 22,09% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 37,21% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 862,38 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Boissy-l'Aillerie, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir partagé et florissant.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes à Boissy-l'Aillerie Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, le pic d'abstention a été enregistré durant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Boissy-l'Aillerie, 64,67% des habitants n'avaient pas voté. Au cours des dernières années, les 2 054 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, pendant les européennes, sur les 753 inscrits sur les listes électorales à Boissy-l'Aillerie, 40,66% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 48,06% pour le scrutin de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Boissy-l'Aillerie pour les élections européennes À Boissy-l'Aillerie, l'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen 2024 sera le taux de participation. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,55% au premier tour. Au second tour, 50,11% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 373 personnes en âge de voter au sein de la localité, 80,92% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 75,42% au second tour, ce qui représentait 1 037 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c’était moins qu’en 2017.