En direct

19:08 - À Osny, que vont choisir les supporters de la gauche ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 5,84% à Osny, contre 25,17% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les études sondagières établies lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré la surprise qu'elle avait créée lors des législatives. Lors du premier tour des élections des députés à Osny, le binôme Nupes avait en effet enregistré 25,12% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (27,73% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,74% pour Yannick Jadot, 1,76% pour Fabien Roussel et 1,27% pour Anne Hidalgo). Le verdict dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry (5,6% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (13,16% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,8% pour Yann Brossat en 2019). Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Osny, entre les 25,17% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,95% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,43% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quels résultats pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Osny ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera l'enseignement majeur localement pour ces élections. Alors que les sondages annoncent dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Osny semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Emmanuel Macron en première position en 2022 à Osny Les habitants d'Osny avaient accordé à Marine Le Pen 19,16% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé la représentante de l'extrême droite avec 28,95% et 27,73% des suffrages. Le second tour de scrutin ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron s'imposant avec 64,7% contre 35,3% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 20,7%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) cumuleront 26,43% des voix. Le parti restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Osny Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble toujours une évidence au moment du scrutin d'aujourd'hui. Le podium des précédentes élections européennes à Osny était composé de la liste de Yannick Jadot avec 13,16% des bulletins exprimés, troisième, devançée par la liste de Jordan Bardella avec 20,46% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 25,17%, en tête sur place.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Osny Dans la commune d'Osny, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des européennes. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 38% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 5,87% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (15,89%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 4 897 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 17,31% et d'une population étrangère de 11,62% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Osny mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,61% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Osny : analyse du taux d'abstention aux précédentes élections européennes Au fil des dernières années, les 17 468 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Pendant les dernières européennes, le taux de participation atteignait 46,55% des votants d'Osny (Val-d'Oise), à comparer avec une participation de 40,39% pour les élections européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type d'élection. Sur le plan national, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33%. À Osny, 73,16% des électeurs avaient participé.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Osny ? L'un des facteurs clés du scrutin européen 2024 sera incontestablement le taux de participation à Osny. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 73,9% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 68,64% au second tour, c'est-à-dire 7 485 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. La guerre russo-ukrainienne ainsi que son impact sur les prix du quotidien sont capables de renforcer l'engagement civique des électeurs d'Osny .