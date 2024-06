Résultat des européennes à Boivre-la-Vallée : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Vent favorable au Rassemblement à Boivre-la-Vallée ? Le bord politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen avait marqué les esprits à Boivre-la-Vallée pendant la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un score de 26,93% des voix dès le 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,39% contre 54,61%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 19,96% des suffrages sur place, contre 35,36% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 52,39%.

12:45 - À Boivre-la-Vallée, Jordan Bardella sur la première marche en 2019 Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble de nouveau pertinent au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Boivre-la-Vallée, avec 23,25%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 19,32% et Yannick Jadot à 18,01%.

11:45 - Élections européennes à Boivre-la-Vallée : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Boivre-la-Vallée comme partout en France. Dotée de 1 457 logements pour 3 058 habitants, la densité de la ville est de 33 hab/km². Ses 150 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 893 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (16,68 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 35,97% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un taux de chômage de 9,59%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2042,14 € par mois. À Boivre-la-Vallée, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Etude de l'abstention aux européennes à Boivre-la-Vallée Comment votent généralement les citoyens de cette ville ? Pendant les précédentes élections européennes, 46,45% des personnes en âge de participer à une élection à Boivre-la-Vallée avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 56,53% pour le scrutin européen de 2014. Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux européennes atteignait 49,88%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Boivre-la-Vallée : les européennes débutent Ce dimanche, lors des élections européennes à Boivre-la-Vallée, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,11% au premier tour et seulement 51,89% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Boivre-la-Vallée cette année ? Lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 26,05% dans la ville, contre une abstention de 23,44% au premier tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.