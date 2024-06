Résultat des européennes à Bonifacio : l'élection 2024 en direct

L'élection suprême avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans à Bonifacio. La cheffe de file de l'ancien FN obtenait 30,12% au 1er round contre 22,38% pour Emmanuel Macron et 12,78% pour Éric Zemmour sur le podium. Au deuxième tour, elle écrasait aussi Emmanuel Macron avec 57,36% contre 42,64%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 23,23% des voix sur place, contre 34,37% pour le binôme Régionaliste. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (54,08%).

Influence des facteurs démographiques sur les élections à Bonifacio

A mi-chemin des élections européennes, Bonifacio fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 3 200 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 731 entreprises, Bonifacio est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (39,52 %) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 321 personnes favorise une richesse culturelle précieuse. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,98%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 430 euros/an. Bonifacio manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en transition.