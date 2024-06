En direct

19:23 - Qui va bénéficier des voix de la Nupes à Bonneuil-Matours ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 4,87% à Bonneuil-Matours, contre 21,97% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes sondagières. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré sa poussée lors des élections législatives. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés à Bonneuil-Matours, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 23,03% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella à Bonneuil-Matours lors des européennes ? On remarque que Bonneuil-Matours fait partie des rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 25,42% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 25,66% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Bonneuil-Matours ? Bonneuil-Matours avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 25,66%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, porté par 28,06% des voix. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 40,82% contre 59,18%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 23,39% au premier tour, contre 23,64% pour le binôme Ensemble !. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va cumuler le plus de suffrages, avec 56,55% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - En 2019, un précédent très instructif Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore une fois pertinent au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. 25,42% des suffrages étaient tombés vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 21,97% et Yannick Jadot à 16,63%. Le mouvement eurosceptique avait cumulé ainsi pas moins de 214 votants de Bonneuil-Matours.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Bonneuil-Matours Quelle influence les électeurs de Bonneuil-Matours exercent-ils sur le résultat des européennes ? La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la localité, 32% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,08% sont des personnes âgées. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (16,83%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 842 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (15,56%) révèle des besoins de suivi social, et le taux de salariés en CDD (7,64%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Bonneuil-Matours mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,74% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Bonneuil-Matours ? L'observation des résultats des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, parmi les 882 inscrits sur les listes électorales à Bonneuil-Matours, 45,99% étaient restés chez eux. L'abstention était de 55,64% en 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Sur le plan national, le pic d'abstention a été constaté durant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Bonneuil-Matours, 65,6% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les européennes démarrent à Bonneuil-Matours : quel sera le taux de participation ? La participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen à Bonneuil-Matours. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,79% au premier tour et seulement 47,66% au second tour. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 689 personnes en âge de voter au sein de la commune, 80,64% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 78,42% au second tour, ce qui représentait 1 326 personnes. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, moins qu'en 2017.