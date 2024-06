Résultat des européennes à Bouée : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Bouée, quel candidat vont désigner les supporters de la gauche ? En plus du score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sembleraient dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se souvient que Le candidat de gauche avait obtenu 5,26% à Bouée, contre 18,95% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui est déjà morte. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Bouée, le binôme Nupes avait en effet glané 30,56% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN à Bouée lors des européennes ? Enseignement clé pour ce dimanche : Bouée fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 28,16% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 24,92% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Bouée plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Bouée avec 24,92% contre 24,92% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 44,25% contre 55,75%. Le RN ratait aussi la première marche à Bouée un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 20,78% au premier tour, contre 30,56% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second round, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui va remporter le plus de suffrages, avec 55,27% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Jordan Bardella au sommet lors des européennes 2019 à Bouée Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut de nouveau sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Il y a cinq ans, à Bouée, la liste du RN, avec Jordan Bardella à sa tête, s'était imposée, glanant 28,16% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 18,95% et Yannick Jadot à 16,05%. Ce qui correspond à 107 électeurs dans la localité.

11:45 - Dynamique électorale à Bouée : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Bouée comme dans toute la France. Avec ses 1 072 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 57 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (90,38 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, dont 40,21% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 38,36% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 338,04 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Bouée incarne la vigueur et l'authenticité d'une Europe en mutation.

10:30 - Leçons à tirer de la participation aux dernières élections européennes à Bouée Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des dernières consultations politiques. En 2019, pendant les élections européennes, 54,08% des électeurs de Bouée (Loire-Atlantique) s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 43,42% en 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? À travers tout le pays, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Bouée, 67,99% des votants avaient voté.

09:30 - Les européennes démarrent à Bouée : quel sera le taux de participation ? À Bouée, l'un des facteurs forts de ces élections européennes 2024 sera indiscutablement le niveau de participation. Les jeunes expriment la plupart du temps une indifférence pour les élections nationales, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ? A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 78,18% des personnes aptes à voter dans la localité s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 80,15% au premier tour, c'est-à-dire 650 personnes. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,09% au premier tour. Au deuxième tour, 51,11% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Bouée cette année ?